جهاز دمياط الجديدة: تسليم 480 وحدة بالإسكان المتميز مستمر حتى 23 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن تسليم 20 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس، وذلك حتى الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل.

وأعلن رئيس الجهاز المهندس محمد رجب أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع.

وطالب أصحاب الوحدات المذكورة بالتوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع دمياط الجديدة، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز بخطاب البنك الموجه للجهاز لتسلم الوحدة، وذلك بعد تسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.