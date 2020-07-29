الولايات المتحدة بصدد مراجعة برنامج "الحالمين" وترفض طلبات الهجرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن مسؤول أمريكي بارز الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترفض تلقائيا أي طلبات جديدة ضمن برنامج للهجرة يحمي المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد وهم أطفال، من الترحيل.

ويأتي القرار بعد أكثر من شهر من صدور حكم من جانب المحكمة العليا الأمريكية ضد جهود الإدارة الأمريكية لإنهاء برنامج (داكا) الذي أقره سلفه باراك أوباما.

ويقدر أن ذلك البرنامج من شأنه حماية مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعرفون بـ "الحالمين" من الترحيل.

وصدر الحكم عن رئيس القضاة جون روبرتس ، الذي قال إن جهود الإدارة لإلغاء البرنامج كانت "تعسفية ومتقلبة".

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وفسرت إدارة ترامب الحكم على أنه فرصة لتوفير تفسيرات لسبب إلغاء (داكا).

وقال المسؤول الأمريكي إن الإدارة تسعى حاليا لمبررات سياسية لإنهاء "داكا".

وقال المسؤول للصحفيين: "من المهم أن نلاحظ هنا في البداية أن المحكمة لم تحكم بأن برنامج أوباما قانوني. القضية التي توصلت إليها المحكمة في قرارها كانت فقط أن الإدارة لم تبرر بشكل كاف إنهاء برنامج داكا".

وذكر المسؤول أن إدارة ترامب ستتوقف عن قبول طلبات جديدة أثناء إجراء مراجعة إضافية بشأن البرنامج.