عاجل-خالد بن سلمان: أمن واستقرار اليمن وعودته القوية هدف رئيسي للتحالف

ذكر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الجهود التي يقودها ولي العهد‬⁩ نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وقال نائب وزير الدفاع، أحيي فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق، وأنظر بتفاؤل وثقة بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وانهاء الأزمة.

وقال: يمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل "اتفاق الرياض" عامل رئيسي في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما ذكر نائب وزير الدفاع أن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية.