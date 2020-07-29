عاجل-أحمد حامد لملس محافظا ومحمد الحامدي مديرا عاما للشرطة في عدن

صدر اليوم قرارا جمهوريا في اليمن بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. كما أصدر قرار جمهوري بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقيته إلى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



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