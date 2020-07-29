طنجة.. عناصر الوقاية المدنية تنقذ مهاجرا حاول الإنتحار من عمود كهربائي

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، مساء أمس الثلاثاء، بطنجة، من إنقاذ رجل حاول الانتحار من أحد أعمدة الإنارة العمومية الموجودة على مستوى كورنيش “البلايا”.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الرجل مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كان في حالة هستيرية، إذ تسلق إحدى عمود الإنارة العمومية محاولا مس أحد الأسلاك الكهربائية، لكن عناصر الوقاية المدنية تدخلت في الوقت المناسب من أجل إنقاذه.
وأضاف الشهود ذاتهم، أنه لحدود اللحظة لا يعرف ظروف الإنتحار، بينما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ملابسات الإنتحار.
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