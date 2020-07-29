المولودية الوجدية “يجبر” الوداد على اقتسام النقاط في قمة مواجهات البطولة الاحترافية

أجبر فريق المولودية الوجدية فريق الوداد الرياضي على اقتسام النقاط خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف لمثله فوق أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء لحساب مؤجل الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية.

وافتتح سندباد الشرق حصة التهديف في الدقيقة 43 من عمر المواجهة بواسطة نوح وائل السعداوي، قبل أن يتمكن الوداد من تعديل الكفة 4 دقائق قبل صافرة النهاية بواسطة اللاعب الشيخ ابراهيم كومارا.

وخاض الوداد أولى مبارياته بعد استئناف منافسات الدوري، شأنه في ذلك شأن المولودية الوجدية، وذلك بعد التوقف الاضطراري الذي فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والذي ألقى بظلاله على المشهد الكروي.