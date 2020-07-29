شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 7208 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 7208 إصابات جديدة بفيروس كورونا و854 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 402697 وإجمالي الوفيات إلى 44876. ولدى المكسيك رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من إحصاء حالات الإصابة المؤكدة.

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