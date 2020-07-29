شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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