شكرا لقرائتكم إعادة تكليف عبدالملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، تكليف رئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك، بتشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق الرياض.

كما أصدر الرئيس اليمني، قرارات بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن، ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض.

وقضى مرسوم رئاسي بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن.

ونص مرسوم آخر على تعيين العميد محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى إلى رتبة لواء.

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ترحيب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، في بيان، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الإتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية .

كما رحب المتحدث باسم الحكومة، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة، وفق تعبيره.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة قدمت، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان لمتحدثه الرسمي، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب، وذلك استجابة للآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.