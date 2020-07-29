شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان": نسبة الفاقد من المياه النظيفة تصل إلى 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ترشيد استهلاك المياه أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من الآليات التى بموجبها يتم ترشيد الاستهلاك، لعل أبرز هذه المقومات يتمثل فى إعادة إصلاح الخطوط على صعيد المدن والمراكز والقرى ورفع كفاءتها، خاصة وأن هناك ما يقرب من 35 إلى 45% من مياه الشرب النظيفة، مما يعنى أن هناك استثمارات مهدرة جراء هذه المياه المهدرة، ويجب ضرورة إعادة رفع الكفاءة لضمان توفير هذه المياه.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة مد خطوط مياه مستقلة لري الحدائق والمتنزهات على مستوى الجمهورية لمنع استغلال المياه النظيفة المخصصة للشرب، على أن يتم استخدام المياه المعالجة فى عمليات الرى، مؤكدا أن صيانة محطات المياه وشبكات مياه الشرب من أهم المحاور أيضا التى يتم الاعتماد عليها لترشيد استهلاك المياه.

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وطالب المغازى، تدشين حملات توعية وتثقيف المواطنين حول أهمية الترشيد، وخطورة الإسراف فى استخدام المياه، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية، لتعظيم الاستفادة منها، وفى نفس الوقت لتوفير مقننات مائية للتوسعات فى الرقعة الزراعية التى تستهدفها الدولة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدا اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات من الوزارتين، لمتابعة ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية، والخطة التفصيلية للتوسع في محطات التحلية بالمحافظات الساحلية ضمن خطط تنمية الموارد المائية في إطار الإستراتيجية القومية للمياه 2037، بجانب مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى على فرع رشيد، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج فى الزراعات الشجرية.