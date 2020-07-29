السفارة المصرية بالرباط “تدخل” على الخط لتسهيل عودة بنشرقي وأوناجم إلى مصر

دخلت السفارة المصرية بالرباط على الخط لتسهيل مهمة كل من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في الالتحاق بفريق الزمالك المصري لاستئناف التداريب، بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن أوناجم وبنشرقي سيعودان إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري على مثن رحلة استثنائية للانضمام إلى معسكر القلعة البيضاء ببرج العرب.

ونشرت المصادر ذاتها تصريحا للسفير المصري قال فيه “أبلغت الزمالك أن هناك رحلة خاصة تحت رعاية السفارة المصرية ستقلع من المغرب يوم السبت المقبل ويمكن من خلالها إعادة الثنائي بن شرقي وأوناجم للقاهرة”.

وأضاف “وأكدت أيضا لمسؤولي القلعة البيضاء استخراج تأشيرات الثنائي وسنوفر له كل ما هو متاح لتسهيل لحاقه بالزمالك”.