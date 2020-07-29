شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 921 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البرازيل سجلت 40816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية علاوة على 921 حالة وفاة. وأظهرت البيانات أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 2.5 مليون حالة منذ بدء الجائحة بينما بلغ عدد الوفيات 88539

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