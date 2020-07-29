شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات غاضبة بالعراق.. والداخلية تحذر من «مجموعات خطرة» والان نبدء بالتفاصيل

تجددت الاحتجاجات «الغاضبة» يوم أمس وأول أمس في ثلاث محافظات عراقية للمطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقطع المحتجون في محافظة بابل جسر الثورة الحيوي وسط الحلة، في تصعيد لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية. بحسب ما أفادت مصادر إعلامية عراقية، وفي كربلاء تم إغلاق تقاطع الضريبة والشارع السريع، من قبل القوات الأمنية بسبب التصعيد وحرق الإطارات من قبل المحتجين عند جسر الضريبة في المحافظة. وفي البصرة، أحرق متظاهرون الإطارات احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي في المحافظة.

كما تجددت التظاهرات والمصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظة النجف، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقالت قناة العربية إن محتجين قطعوا أمس الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق. كما قطع محتجون الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط لتردي واقع الكهرباء.

من جهتها، حذرت وزارة الداخلية العراقية أمس الثلاثاء من وجود «مجموعات إجرامية خطرة» في ساحة التحرير تسعى لإثارة الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: «القوات الأمنية في ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث الأحد، رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى».