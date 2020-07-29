شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات إيران تتواصل.. مخازن وقود تحترق في كرمنشاه والان نبدء بالتفاصيل

هز انفجار، أمس الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدة شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمنشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

وصرح نائب مدير دائرة الإطفاء في كرمانشاه، كيوان ملكي، بأن انفجارات مهيبة هزت 6 شاحنات لنقل الوقود بعد اندلاع النيران فيها، وأن 100 رجل إنقاذ و23 سيارة إطفاء يعملون على إخماد الحريق منذ العاشرة صباحا، مشيرا إلى تسجيل عدة إصابات في الحادثة.

ويعتبر هذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات، التي وقع بعضها في مدن ومواقع إيرانية حساسة خلال الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، نشر موقع «إيران إنترناشيونال» مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة «دولت آباد» بمحافظة كرمانشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد.

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يشار إلى أنه منذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضاً معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، وقع ما لا يقل عن 14 انفجاراً وحريقاً في مواقع إيرانية، إذ شهدت البلاد سلسلة من الحوادث «الغامضة»، التي طالت منشآت نووية وعسكرية، كان أهمها انفجار قاعدة «خجير» للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في أصفهان في 2 يوليو الحالي.

كما كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية أن الانفجار، الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو الحالي، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

وأظهرت الصور التي التقطت عن طريق شركة «بلانيت لابز Planet labs» نشوب حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع في الموقع.