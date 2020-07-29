شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يثمن دعم المملكة لاستقرار البلاد والتصدي للتدخلات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

ثمن الناطق باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق الدور السعودي والمصري لدعم الاستقرار في ليبيا والتصدي للأخطار التي تحيط بليبيا والتدخلات الخارجية الداعمة للإرهاب، وأعرب عن أمله في تشكيل موقف عربي موحد بشأن الأخطار المحدقة بليبيا التي تؤثر على المنطقة بالكامل.

وأوضح بليحق في تصريحات تليفزيونية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يواصل زياراته الخارجية لدعم وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي، موضحا أن البرلمان هو الكيان الذي يمثل إرادة الليبيين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق فشلت في إنهاء الأزمة الليبية، وأصبحت تمثل طرفا في النزاع بتحالفها مع الميليشيات والدول الداعمة للإرهاب للاحتفاظ بموقعها في السلطة.

مركز تدريب

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق تواجد مرتزقة في بلاده. وأوضح أن فرقة السلطان مراد السورية وهي أحد الفصائل الموالية لتركيا تقيم مركز تدريب في معسكر اليرموك بالعاصمة الليبية طرابلس لتدريب مرتزقة تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا لحشدهم على جبهات «سرت والجفرة».

وأشار المسماري إلى أن تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية، مضيفا إن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار في ليبيا لتنفيذ مخططاتها.

فيما أكدت وكالة «أوروبا برس» أن مصر لن تقبل أى انتهاك لخطوطها الحمراء فى الصراع الليبيى من جانب تركيا، مؤكدة نقلاً عن خبراء أوروبيين أن الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركي في ليبيا.

استعداد للقتال

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وتفقد رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي قرب الحدود مع ليبيا.

وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أن جولة رئيس الأركان تأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وقال تقرير بموقع «لونوفال أفريكوم» إن الإدارة الأمريكية تحاول ضبط النفس حيال التدخل التركي في الشأن الليبي، حيث بات الحليفان تحت لواء حلف شمال الأطلسي، غريمين إقليميين. وأضاف التقرير إن وكالة «أسوشيتد برس» كشفت عن قلق الجيش الأمريكي بشكل متزايد من حرب تديرها تركيا بالوكالة في ليبيا، مستشهدة بالتقرير الفصلي حول عملية مكافحة الإرهاب في شمال وغرب أفريقيا، الذي أصدرته هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون».

نائب تركي

فيما اتهم النائب عن حزب الخير التركي المعارض، أيدين عدنان سزكين الحكومة التركية بجر البلاد إلى الحرب الداخلية في ليبيا، وقال سزكين في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان «الإثنين» إن الخطر يزداد تدريجيا في ليبيا، ورغم تحذيراتنا للحكومة، إلا أنها انخرطت بكل قوتها في الحرب هناك، وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة. وقال إن قاعدة الوطية الجوية، التي أعلنت تركيا أنها تؤسس فيها قاعدة جوية، تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدات.

وأشار سزكين إلى أن قصف القاعدة أظهر وجود خطأ وثغرات في حسابات الحكومة، وشدد سزكين على أن تفوق سلاح الجو للحلف، الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا.