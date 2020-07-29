شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات الرئيس التركي تجعل احتمال الحرب مع اليونان حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجلة «ناشيونال انترست» الأمريكية، إن احتمال الحرب بين اليونان وتركيا بات حقيقيا أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب مقال لـ «مايكل روبين»، فإن خطر الحرب بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلنطي (ناتو) لم يكن بهذا الشكل منذ الصراع القبرصي منذ أكثر من 45 عامًا.

وتابع يقول: في الماضي، ذهبت تركيا واليونان خطوات نحو الهاوية، لكن السياسات التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تدفع الجارتين إلى حافتها إلى حد كبير.

معارك وهمية

ومضى يقول: انخرطت الطائرات المقاتلة اليونانية والتركية مؤخرا في معارك جوية وهمية فوق جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، على بعد ميل ونصف الميل من الساحل التركي، مما تسبب في فرار السياح.

وأردف: وفي الوقت نفسه، هناك خطر متزايد بأن تصطدم البحرية التركية واليونانية، على بعد مئات الأميال إلى الغرب إذا مضت تركيا قدماً في خططها للمسح في المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليونان.

وتابع: يقول المسؤولون اليونانيون إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوسط.

وبحسب الكاتب، في المسألة قضيتان مترابطتان، وهما جهود أردوغان للانسحاب من معاهدة لوزان ويأسه المتزايد للعثور على موارد لإنقاذ الاقتصاد التركي المتعثر.

معاهدة لوزان

وأردف يقول: تم توقيع معاهدة لوزان قبل 97 عاما لربط بقايا انهيار الإمبراطورية العثمانية. وبينما يلوم الأكراد المعاهدة في أنها نكثت عن وعود لدولة لهم، حددت المعاهدة حدود تركيا مع بلغاريا واليونان وسوريا والعراق. مهما كانت العيوب التي جاءت مع تلك الحدود، فإن نظام ما بعد لوزان استمر مستقرا لما يقرب من قرن.

وأضاف: لأسباب أيديولوجية واقتصادية والغرور، يسعى أردوغان الآن إلى التراجع عن معاهدة لوزان.. الأيديولوجية: لأن أردوغان يسعى لاستعادة السيطرة على بعض المناطق العثمانية وتغيير التركيبة السكانية لمناطق خارج حدود تركيا؛ أما الاقتصادية: فلأن تركيا تسعى لسرقة الموارد من مناطق اقتصادية يونانية وقبرصية معترف بها، والغرور: لأن أردوغان يريد أن يعلو على إرث أتاتورك كمنتصر عسكري.

خرائط معدلة

وبحسب الكاتب، لقد مهد أردوغان بالفعل المسرح لإلغاء معاهدة لوزان. في ديسمبر 2017، صدم أردوغان الجمهور اليوناني عندما طرح الفكرة، وأشار أردوغان إلى أن بلدة كاردزالي البلغارية كانت ضمن الحدود الروحية لتركيا، مما أثار احتجاجات في بلغاريا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي. كما تورطت الصحف التركية التي تسيطر عليها الدولة في لعبة تظهر خرائط تركيا مع تعديل حدودها على حساب الدول المجاورة.

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ومضى يقول: آخر خطوة في محاولات تعديل معاهدة لوزان كانت إرسال تركيا سفينة المسح أوروس ريس Oruc Reis للعمل في المياه المحيطة بالجزر اليونانية. مثل هذا العمل سيكون غير قانوني واستفزازي.

قانون البحار

وتابع: بموجب شروط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تطالب اليونان بالمياه الإقليمية حول جزرها لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها. تركيا ليست عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أنها تفسره على طريقتها الخاصة.

وأردف: في الواقع، تسعى تركيا إلى مراجعة ليس فقط القانون الدولي ولكن أيضًا السيطرة المحتملة على موارد مئات الجزر اليونانية في بحر إيجه. تمتلك تركيا أكبر القوات البحرية الأصلية في المنطقة وتعهدت بمرافقة السفينة أوروس ريس، هناك ما لا يقل عن 18 سفينة حربية في المنطقة المجاورة مباشرة. بالنظر إلى المخاطر، ليس أمام اليونان خيار سوى الرد، وبالتالي الذعر في عواصم الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: يدرك القادة الأوروبيون أيضًا أن هذا ليس مجرد نزاع حول بحر إيجه. في نوفمبر 2019، وقعت تركيا على اتفاق مع ليبيا لإنشاء حدود بحرية مشتركة بين البلدين، وهو أمر ممكن فقط إذا تجاهلت تركيا الجزر اليونانية حتى جزيرة كريت، وهي جزيرة أكبر من ولاية ديلاوير بنسبة 25 ٪.

تجزئة المشاكل

وأردف يقول: غالبًا ما يقوم القادة الأمريكيون والأوروبيون بتجزئة المشاكل، ولكن لا يمكن فهم مدى إستراتيجية أردوغان إلا بشكل كلي. ليس من قبيل المصادفة أنه بينما يشكك أردوغان في التزام تركيا بالعيش داخل الحدود التي تم تأسيسها منذ ما يقرب من قرن من الزمان، يتعدى في الوقت على المياه اليونانية والقبرصية ويحول آيا صوفيا التي تعود إلى قرون من متحف مرة أخرى إلى مسجد ويحدد موعد أول مرة صلاة رسمية في اليوم الذي يوافق ذكرى معاهدة لوزان، في رمزية تؤكد رفض تركيا نظام ما بعد لوزان.

وتابع الكاتب: أردوغان، مثل فلاديمير بوتين، حيث كلاهما يتلاعب منذ فترة طويلة مع دبلوماسيي دول النزاع.

خدع أردوغان

ومضى يقول: الجميع من المبعوث الأمريكي الخاص جيمس جيفري إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تراجعوا في مواجهة خدع أردوغان، على أمل أن يتمكنوا من خلال ذلك دفع الزعيم التركي إلى تهدئة التوتر على المدى القصير. لم يدركوا أبدًا أن تهديد أردوغان كان تكتيكًا والتظاهر بالظلم من أجل الفوز بميزة التفاوض.

وأردف: مع ذلك، فإن الانحناء إلى المعتدي نادرا ما يجلب السلام. يشجع فقط العدوان. المفاهيم الحقيقية للسيادة اليونانية على المحك. إذا اندفع أردوغان إلى الأمام في شرق البحر الأبيض المتوسط، فقد تحتاج اليونان إلى القتال. بالتأكيد، ينبغي أن تنظر أثينا في جميع الخيارات لتكون على الطاولة. إذا حدث مثل هذا السيناريو، فيجب ألا تكون الولايات المتحدة محايدة، بل يجب أن تعترف علنا بأن تركيا هي المعتدي وأن ادعاءاتها باطلة.

معاهدة سيفر

واختتم بقوله: بالتعاون مع أوروبا، يمكن لواشنطن أيضا تذكير تركيا بأنها إذا سعت إلى إبطال معاهدة لوزان، فإن تنقيحاتها قد تبدو أشبه بمعاهدة سيفر 1920 أكثر من معاهدة باساروفيجا 1718. وكانت معاهدة سيفر هي المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية، حيث تضمنت التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي قطنها غير الناطقين بالدولة التركية، واستولت قوات الحلفاء التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى بموجبها على أراض تركية.