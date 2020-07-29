وزيرا خارجية مصر والكونغو يبحثان الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكونغولي "جان كلود جاكوسو" تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو".

جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وقال البيان "أوضح شكري حرص مصر على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها".

وأضاف البيان " ناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدماً، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي".

وتابع البيان " اتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.".

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