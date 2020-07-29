واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في أفغانستان وتدعو إلى الإسراع لإطلاق محادثات السلام

رحّبت الولايات المتحدة الثلاثاء بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة ومتمردي طالبان، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعا.

وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابول روس ويلسون "أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام".

وكتب السفير على تويتر "أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن محادثات السلام عادت بعدما تأجّلت طويلا بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى مسارها يوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس أشرف غني أن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل بينما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ الهدنة أول أيام عيد الأضحى الجمعة لتستمر خلال العطلة.

وعرضت طالبان وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات.

وقال غني أثناء خطاب أدلى به في القصر الرئاسي "للتعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية (أفغانستان) الإسلامية قريبا إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان"، في إشارة إلى عدد متمردي الحركة المحتجزين لدى السلطات والذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق أبرمته طالبان مع واشنطن في شباط/فبراير. وأضاف غني "نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع".

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي لفرانس برس إن كابول ستلتزم وقف إطلاق النار، لكنه حذّر من أن الهدنة ليست كافية.

وصرّح "يطالب الشعب الأفغاني بوقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية".

ويأتي إعلان كابول استعدادها لاجراء المحادثات بعدما أشارت طالبان الأسبوع الماضي إلى أنها على استعداد كذلك للتفاوض بعد عطلة العيد.

وأمر المتحدّث العسكري باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان عناصر الحركة "بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".

لكنه أضاف أن أي هجوم "يشنّه العدو" سيقابل بالقوة.