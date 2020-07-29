مقتل قائد بالجيش العراقي خلال عملية عسكرية ضد داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الثلاثاء، مقتل قائد لأحد أفواج المشاة في الجيش العراقي، وضابط، وإصابة اثنين أخرين خلال تعقب إرهابيين لداعش في قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار غربي بغداد.



وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا جاء فيه: إن " العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29التابع لفرقة المشاة السابعة استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية، كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء الثلاثاء للسيطرة على منطقة العكبه بقضاء هيت، ما أسفر عن إصابة مقاتلين إثنين".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، أن السلطات العراقية أحبطت مخططاً "خطيراً" كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة ومحافظات أخرى.

وأضاف أن المخطط جرى الكشف عنه "بعد الإطاحة بخلية إرهابية نائمة في محافظة البصرة واعتقال إرهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة الاتصال والتحرك على بقايا داعش المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة".