حركة طالبان تعلن وقف إطلاق نار لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى

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عناصر من حركة طالبان

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء وقفا لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أفغانستان في نحو شهرين.

وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "صدرت أوامر... لجميع المجاهدين (عناصر طالبان) بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".