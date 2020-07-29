انت الان تتابع حركة طالبان تعلن وقف إطلاق نار لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت حركة طالبان الثلاثاء وقفا لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أفغانستان في نحو شهرين.
وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "صدرت أوامر... لجميع المجاهدين (عناصر طالبان) بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة طالبان تعلن وقف إطلاق نار لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.