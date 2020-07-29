شباب الصحفيين: زوج أية حجازي و"تيتو" أحدث المنضمين لسلسلة المتحرشين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش من الاثاريان الوهميان محمد حسين مصطفى عبد الله زوج أية حجازي السابق اتهماهما في القضية رقم 4252/2014 جنايات اتجار في البشر ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة عقب انطلاق وتصدر هاشتاج تورط زوج أية حجازي وزميلة في نضال التحرش الإثاري طارق محمد أحمد حسین وشهرته"تيتو" بسرعه تقديم بلاغات ضدهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه ايذاء السيدات وفضحهن، مؤكدة الجبهة علي انة بعد إعلان وتضرر 4 ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، والتحذير من التعامل مع الثاني أصبح محاكمتها واجب.



قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي : أن طارق محمد أحمد حسين " شهرته طارق كيتو " باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس وسبق تقنين الإجراءات ضده عام ۲۰۱۷ التحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومتهم في القضية رقم ۲۰۱۸/۱۷۳۹ التحرك الإعلامي للعناصر الإثارية والاخوانية ومتهم في قضايا تحرش كثيرة في تونس.

أضاف طوالة: أن محمد حسين وصديقه تيتو صدعونا كذباً وزوار بشعارات وهمية خلال الفترة الماضية ولكنهم سرعان ما انكشفوا وسقط عنهم قناع الشرف الذي يدعونة وسقطوا في بئر التحرش لينضموا إلي سلسلة المتحرشين.