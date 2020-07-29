شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بـ 170 حالة تم تسجيلها أمس

تعتزم الحكومة الإيطالية تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية أكتوبر المقبل؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا - حسبما أوردت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية - أن "الحكومة ستتخذ قرارًا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 أكتوبر فقط بعد تمريره في البرلمان مرة أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.