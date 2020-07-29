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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأردنية تستدعى سفير أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الثلاثاء، سفير أذربيجان راسم رضاييف، على خلفية بيان صادر عن وزارة خارجية بلاده تضمن الإشارة إلى استدعاء السفير الأردني في باكو الاثنين، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الوزارة نقلت للسفير الأذربيجاني استغرابها من صدور مثل هذا البيان وما تضمنه من استدعاء السفير، في الوقت الذي كان سفير المملكة "قد بُلغ أن اللقاء كان اجتماعا للنقاش وليس استدعاء".
ونقلت الوزارة أيضا "استغرابها من عدم دقة ما تم نقله على لسان السفير الأردني في باكو".
وحول ما أثير من مزاعم عن توريد الأردن أسلحة لأرمينيا، أبلغ مدير إدارة الشؤون الآسيوية، السفير الأذربيجاني أن ما نشر قد يكون مرتبطا بعملية بيع قامت بها شركات خاصة اشترت من الصناعات الدفاعية الأردنية حيث أن هناك سوقا عالميا مفتوحا تعمل فيه شركات خاصة ضمن ضوابط وقوانين دولية تحكم عمل هذه الشركات.
وأكد مدير إدارة الشؤون الآسيوية عمق العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها وتعزيزها والاستمرار في التشاور والتنسيق خدمة للمصالح والقضايا المشتركة وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى التعاون الوثيق بين المملكة وأذربيجان في جميع المجالات.
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