شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان" يطالب التنمية الصناعية بتفعيل منظومة الشباك الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أداء هيئة التنمية الصناعية، وضرورة أن يواكب أداء الهيئة الخطوات على الأرض، وأن يكون هناك ترجمة حقيقية للجهود التى تبذلها الدولة من أجل تفعيل منظومة الشباك الواحد، وأن يكون كل شخص حريص على سرعة الانتهاء من إجراءات العمل الخاصة بمنظومة الصناعة وعدم العودة للروتين والبيروقراطية.

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تضافر للجهود لكافة المؤسسات المعنية بالتراخيص الصناعية وغيرها والتنسيق فيما بينها من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات، والعمل على أرض الواقع، والحرص على تفعيل منظومة الشباك الواحد للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت هذا هو اتجاه عام خلال السنوات الأخيرة النهوض بقطاع الصناعة الذى يعد من أهم وأبرز قطاعات ودعائم الاقتصاد القومي للدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة لها دور كبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، وأن مقياس تقدم الأمم يٌقاس من خلال قطاع الصناعة، ولهذا على القائمين على المنظومة ان يكونوا على قدر الحدث لتلبية احتياجات المواطنين دون معاناة فى الروتين والبيروقراطية.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اتخذت عدد من الإجراءات خلال ازمة فيروس كورونا وذلك للتخفيف على المستثمرين أولا، الحد من التكدس بمقار الهيئة وذلك حفاظا على حياة الجميع، وفيما يلى أهم قرارات هيئة التنمية الصناعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ولعل أبرز هذه القرارات منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.