شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى لبناء مدارس لحل مشكلة الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد تمراز، سرعة البت فى الطلبات الخاصة بتخصيص أراضى لإنشاء مدارس فى محافظة البحيرة، لما تعانيه المحافظة من كثافة عالية، فى الوقت الذى تم إزالة عدد من المدارس ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى نظرا لعدم توافر اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية عليها، مما يعنى زيادة الكثافة الطلابية فى المدارس المجاورة، وفى ظل أزمة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي يجب أن يكون هناك آلية لسرعة حل أزمة التكدسات الطلابية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لسرعة تخصيص الأراضى وفقا لاحتياجات كل محافظة، ومن ثم يتم الموافقة وفقا لاحتياجات كل محافظة، لتخفيف الكثافة الطلابية وحل الازمة التى قد تؤثر على المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الكثافة الطلابية وعجز المعلمين من أبرز التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من الجهود التى تتخذها الوزارة لحل الأزمة إلا أن الزيادة السكانية وستظل من أهم العوامل التى تلقي بظلالها على المنظومة، ودائما ما يوجد حاجة ماسة لزيادة أعداد المدارس بناء على الزيادة السكانية لتفي بالغرض وحل أزمة الكثافة بشكل جذرى.

ويذكر أن خطة التنمية للعام 20 /21 ألقت الضوء على تطوير منظومة التعليم، خاصة قبل الجامعى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة، وتطبيق التعليم عن بعد، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المنظومة، وذلك من خلال حل أزمة الكثافة الطلابية، من خلال إنشاء عدد من الفصول فى مختلف المحافظات بتكلفة 6.8 مليار جنيه لخفض الكثافة الطلابية، والتوسع فى إنشاء 10 مدارس بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف و600 طالب.