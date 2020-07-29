مؤسس "فيسبوك" يمثل أمام الكونجرس الأمريكي للدفاع عن شركته

محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل المدير التنفيذي ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرج، أمام مجلس النواب الأمريكي، غدًا الأربعاء، من المتوقع أن يدافع عن شركته وسياساتها وسط انتقادات من المشرعين، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال زوكربرج في بيان، نشره أمس الاثنين، إن شركته أثبتت نجاحها، حيث "انطلقت من الصفر ووفرت المنتجات التي يراها الناس مفيدة"، مضيفًا أنها تواجه منافسة من قبل الشركات التكنولوجية الأخرى، سواء الأمريكية أو الأجنبية.

وومن المقرر أن يدافع زوكربرج، عن شراء "فيسبوك" لشركات أخرى، حيث أكد أن شركته ساعدت الشركات مثل "واتس آب" و"إنستجرام" في النمو.

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ويلفت مدير "فيسبوك" اهتمام المشرعين إلى تنامي المنافسة مع الشركات الصينية، مشيرا إلى أن الصين "تبني نسخة خاصة بها للإنترنت، مبنية على أفكار مختلفة تماما وتصدر رؤيتها إلى الخارج"، حسب قوله.

ودعا زوكربرج، السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات وتبني مزيد من القوانين لمنع نشر محتويات خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحماية من التدخلات في الانتخابات وانتهاك الخصوصية.

ومن المقرر أن يمثل أمام النواب الأمريكيين، ممثلو عن الشركات الكبرى الأخرى مثل "آبل" و"أمازون" و"جوجل" وغيرها، وذلك بعد أن أعرب المشرعون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن ممارسات "فيسبوك" وطريقة جمع البيانات، معتبرين أنها قد تكون ألحقت أضرارًا بمنافسي "فيسبوك" الصغار.