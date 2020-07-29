محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الثلاثاء، عن مقتل قائد لأحد أفواج المشاة في الجيش العراقي أثناء عملية عسكرية لتعقب مجاميع إرهابية في قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار 118كم غربي بغداد.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي إن "العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء 29التابع لفرقة المشاة السابعة استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء من اجل السيطرة على منطقة العكبه بقضاء هيت ما اسفر عن إصابة مقاتلين اثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط عراقي كبير خلال عملية لتعقب عناصر إرهابية غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.