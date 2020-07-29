محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)
أكدت السلطات الطبية اللبنانية، أن الفحوصات المخبرية "بي سي آر" التي أجريت للوزراء خلال اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم، أظهرت خلوهم جميعا من فيروس كورونا وعدم وجود أي إصابات بالوباء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والذي يعد المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، أجرى 76 اختبارًا للكشف عن الفيروس في مختبراته لعينات جرى أخذها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري ظهر اليوم.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، إلى أنه وبعد إجراء فحص الـ بي سي آر جاءت نتائج الاختبارات سلبية، ولا إصابات بصفوف الوزراء وباقي الشخصيات التي أُخذت منها العينات.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية اللبنانية: لا إصابات بكورونا بين وزراء الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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