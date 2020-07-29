مواطن يتهم رئيس مدينة شبين القناطر بالاعتداء عليه.. والأخير يوضح التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى رئيس مدينة شبين القناطر اللواء خالد المحمدي مقطع الفيديو المتداول الذي بثه أحد مواطني شبين القناطر، ويُدعى "أحمد. ر. م"، اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر، باحتجازه في غرفة نائب رئيس المدينة مجدي البكري، والتعدي عليه بالضرب، وسبه بألفاظ خارجة.

جاء ذلك على خلفية منع أحد أفراد أمن المجلس المواطن من الجلوس على سلم المقر، عقب جلوسه للاسترخاء بعض الوقت، نظرًا لتعبه، بعد وقوفه لمدة ساعتين، بسبب الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة، لدفع رسوم جديدة التصالح، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأوضح المحمدي، في تصريحات لمصراوي، أن مشكلة المواطن تتلخص في رفضه الوقوف في طابور المواطنين الذين يقومون بدفع رسوم التصالح في خزينة المجلس، موضحًا أن المواطن جلس على السلم، بعد أن ترك الطابور الذي كان يقف فيه، وأثناء محاولة أحد أفراد الأمن المكلفين بصف المواطنين وراء بعضهم البعض، لمنعهم من التزاحم، وترك مسافة بينهم، في محاولة لتطبيق التباعد، تجنبا لمنع انتشار العدوى لإعادة المواطن في مكانه من الصف، فرفض وجلس على السلم.

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وأضاف رئيس المدينة أنه أثناء صعود نائب رئيس المدينة رفض القيام من على السلم، ودفع يد موظف الأمن بشدة، فتسبب في كسر ساعته، وبعد صعوده إلى مكتب نائب رئيس المدينة، تعدي بالقول على رجل الأمن، فخرجت من مكتبي وحاولت تهدئته، ولكنه تكلم بأسلوب مستفز، قائلاً: "أنا هحبسكم كلكم أنا من أسرة قضائية"، فقمنا بتحرير مذكرة بتعديه على الموظفين، لكن بمجيئ أخيه واعتذاره لنا حفظنا المذكرة.

من جانبه، قال أحمد رزق المواطن صاحب المشكلة: "أنا موظف بوزارة العدل، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ومصاب بغضروف في عمودي الفقري".

وأضاف رزق: "لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس، فقمت بالاسترخاء على سلم المجلس نظرًا لحالتي الصحية، إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني، ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة "قوم من هنا"، فرددت: "مش قايم وخليك محترم"، بعدها قال لي نائب رئيس المدينة "فيه ايه تعالى كلمني".

وتابع أحمد قائلاً: "قال موظف الأمن لنائب رئيس المدينة: الواد ده يا باشا قاعد على السلم معطل الطريق"، فكرر نائب رئيس المدينة علي قوله: "إنت قاعد ليه كده، فقلت له: يا ريس إنت مش شايف الزحمه، وبدأت أصور له الزحمة بالهاتف الخاص بي، فخطفه موظف الأمن مني، وبعد ذلك صعدنا إلى مكتب نائب رئيس المدينة، حيث فوجئت برئيس المدينة يهاجمني، وصفعني على وجهي أربع مرات، وهو يقول: أنا اللواء خالد رئيس المدينة، وسبني بألفاظ خارجة، قائلاً: احبسوا الواد ده هنا لحد ما اتصل بالشرطة تيجي تاخده". ​