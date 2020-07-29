منظمة الصحة العالميّة : "كورونا" أخطر حالةٍ طارئة صحيّة في العالم والجائحة تواصل التسارع

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن إنتشار المرض يتسارع.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي "من الواضح أن جائحة فيروس كورونا تمثل أخطر حالة طارئة صحية".
وأشار غيبريسوس إلى أن "منظمة الصحة العالمية تلقت تقارير حول نحو 16 مليون حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 640 ألف وفاة"، مؤكدا "الجائحة تواصل التسارع".
وشدد مدير المنظمة في هذا السياق على أن "الأسابيع الـ6 الأخيرة شهدت تضاعفا للإصابات مرتين تقريبا".
ولفت غيبريسوس مع ذلك إلى أنه لا يمكن الانتصار على الفيروس إلا عن طريق التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الصحية بدئا من ارتداء الكمامات ووصولا إلى تجنب احتشاد الناس، مبينا "في الأماكن التي يجري فيها الالتزام بهذه التدابير يتم تراجع الحالات، وفي الماكن التي لا تطبق الإصابات ترتفع".
وأشاد المدير العام للمنظمة بالإجراءات التي اتخذتها حكومات كل من كندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تمكنت من السيطرة على التفشي.
المصدر: وكالات
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