تسريح أكثر من 10 آلاف عامل في البرازيل خلال شهر

أعلنت وزارة العمل البرازيلية، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت 10984 وظيفة رسمية خلال يونيو الماضي، مقابل توفير 48436 وظيفة جديدة خلال الشهر نفسه منالعام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير التفصيلي لوزارة العمل القول أن قطاع التصنيع فقد خلال الشهر الماضي 2510 وظائف
في المقابل سجل قطاع التشييد خلال الشهر الماضي، توفير 17270 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقابل توفير 13136 وظيفة جديدة خلال الشهر نفسه منالعام الماضي.
وفقد قطاع تجارة التجزئة 16646 وظيفة خلال يونيو الماضي، كما فقد القطاع 3007 وظائف خلال الشهر نفسه منالعام الماضين، كما قطاع الخدمات 38872 وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل إضافة 23020 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف قطاع الزراعة 36836 وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل إضافة 22702 وظيفة خلال الشهر نفسه منالعام الماضي.
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