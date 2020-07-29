إسرائيل تناوش حزب الله للتغطية على فشل نتنياهو.. تعرف على القصة الكاملة

"إذا أردت إلهاء المجتمع عن أزماته، أشعل حربًا " أسلوبًا استخدمته الحكومة الإسرائيلية في محاولة لتفادي ما تواجهه حاليًا من أزمات وانقسامات داخل المجتمع، وطريقة ناجحة لإلهاء الإسرائيليين عن معارضة قرارات الحكومة الخاطئة وجذبهم للإلتفاف حول الحكومة وإعطائها الثقة الكاملة مرة أخرى.

وتزامنت مزاعم إسرائيل بشأن إحباطها لمحاولة تسلل خلية من حزب الله إلى الداخل، مع ما تشهده السلطات الإسرائيلية من خلافات حول تحديد الميزانية العامة للدولة واتجاه الحكومة إلى انتخابات رابعة، بالإضافة إلى استمرار المظاهرات الشعبية ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع أزمة كورونا مما أدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا التقرير نستعرض القصة الكاملة وراء استفزاز إسرائيل لحزب الله وتزامنه مع تفاقم الأزمات في المجتمع الإسرائيلي.

احتكاك إسرائيل بحزب الله

بدأ الجيش الإسرائيلي الاحتكاك مع حزب الله من خلال اغتيال أحد نشطائه في الهجوم الذي شنه على أهداف في سوريا، ونتيجة لذلك هدد حزب الله بالثأر، ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وأرسل تعزيزات عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"نظرا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش

الاسرائيلي تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى القيادة الشمالية العسكرية".

حزب الله ينفي وقوع حرب مع إسرائيل

وجاء على لسان نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن الحرب اللبنانية الإسرائيلية غير محتملة في الأشهر المقبلة، على الرغم من مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية في سوريا.

ونفى قاسم احتمالية وقوع حرب بين حزب الله وإسرائيل قائلًا: "الأجواء لا تتحدث عن حرب مع إسرائيل، وحزب الله ومحور المقاومة ككل في وضع دفاعي حاليا، لذا أشك في احتمال اندلاع حرب في الاشهر المقبلة".

اقرأ أيضًا:

لبنان: ​إسرائيل​ اعتدت على سيادتنا​ مجددًا

Advertisements

شاهد.. دبابات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الجولان عقب اشتباكات مزارع شبعا

الحكومة الإسرائيلية تخفق في التوصل إلى اتفاق الميزانية

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاقم التوترات بين حرب الليكود وأزرق وأبيض حول صياغة الميزانية العامة في إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية على الميزانية يكمن في أنه بينما يدعو نتنياهو

إلى الموافقة على الميزانية بسرعة لمدة عام فقط تجنبًا لانتخابات رابعة ، يصر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على احترام الاتفاق الائتلافي بين الجانبين والمصادقة على ميزانية الدولة لمدة عامين.

مزاعم اشتباكات الجيش الإسرائيلي مع حزب الله لإخفاء فشل الحكومة

وتزامن إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقوع حدث أمني خطير في مزارع شبعا و سماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية مع لبنان، مع انعقاد كلًا من نتنياهو وغانتس اجتماعًا مع حزبيهما وفشل التوصل إلى اتفاق على الميزانية العامة لإسرائيل.

وبعد ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على خلية من حزب الله اللبناني مكونة من 3 إلى 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الحدود الإسرائيلية عبر جبل "دوف".

إسرائيل تستغل الموقف وتعزز من تواجدها الأمني

ودعا نتنياهو وغانتس إلى اجتماع طارئ لدراسة الوضع على الحدود مع لبنان، وعقد بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتقييم الأوضاع، كما عززت إسرائيل من تواجدها الأمني على الحدود وقامت بنشر المزيد من القوات في المنطقة تحسبا لأي تصعيد.

حزب الله يضع إسرائيل في موقف محرج

نفى حزب الله اللبناني، وقوع أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل هي من أطلقت النيران من جانب واحد.

وقال حزب الله في بيان له، يوم الاثنين، إن ما تدعيه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إحباط تسلل من الأراضي اللبنانية غير صحيح على الإطلاق.



