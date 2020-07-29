موريتانيا تُسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

=أعلنت الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا المستجد.



وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة - خلال تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء بثته الإذاعة الموريتانية - إنه بعد إجراء 899 فحصًا خلال الأربع والعشرين

ساعة الماضية، تم تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 14 مارس في موريتانيا إلى 6249 مصابًا.

وأضاف المسؤول الصحي، أنه تم كذلك تعافي 120 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى

4683 شخصًا، موضحًا أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 59 شخصًا في حين يواصل 1410 أشخاص علاجهم في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.