رئيس وزراء بريطانيا يُحذر من موجة ثانية لكورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، من أن على بلاده أن تظل يقظة في الوقت الذي تمر به أوروبا بأعراض الموجة الثانية من كورونا المستجد.



وقال كاميرون - في تصريح له نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية خلال زيارته إلى نوتينجهام اليوم: يمكن أن نضيف دولا أخرى للحجر الصحي إذا ظهرت أعراض ظهور الموجة الثانية من (كوفيد-19) في أي من هذه البلاد.

وأضاف: "من الواضح أننا نواجه الأن ما أخشى أنه احتمال حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا في بعض أجزاء من أوروبا، وعلينا أن

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نكون يقظين وحذرين.. وما علينا فعله هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في الأماكن التي نشعر بها إن هذه الأعراض تعاود الانتشار".

وتابع: "لنكن محددين فيما يحدث بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، فأنا أخشى أنكم ربما بدأتم في متابعة بعض الدول التي تحمل علامات بحدوث موجة ثانية من الوباء".. مشيرا إلى أن على المصطافين أن يحددوا مخاطر السفر، موضحا أن هذه قرارات خاصة بالعائلات والأفراد حول الأماكن التي يرغبون في زيارتها.

وكانت بريطانيا وإسبانيا قد وقعتا في أزمة دبلوماسية بعد إصدار لندن تحذيرا ضد السفر إلى مدريد والجزر التابعة لإسبانيا إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى إزاحتها من على "ممر السفر" الذي أعلنت عنه، ويضم الدول المسموح بالسفر إليها.. ويعني هذا إن العائدين من أسبانيا إلى المملكة المتحدة سيلتزمون بفترة العزل المنزلي التي تستمر 14 يوما، بدءا من تاريخ عودتهم.. فيما دافع جونسون عن قرار حكومته مصرًا على أن الوزراء لن يترددوا أبدا حال وجود أمثلة لدول أخرى.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.