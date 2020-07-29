تخبطات إردوغان تبدد حلم تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي

عرفت تركيا بسعيها ومخططاتها السابقة الفاشلة في محاولة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث كان انتقاد أنشطة أنقرة من حلفائها الأوروبيين حول مجموعة من القضايا ثابتًا نسبيًا. خاصة أن تخبطات إردوغان عديدة مع أوروبا ودول العالم، لكن الاتحاد الأوروبي استند على القرار الأخير، الذي قام إردوغان بإعادة فتح آيا صوفيا في إسطنبول مسجدا، بحثا عن رضا المؤدلجين من جماعات الإسلام السياسي، وهو ما أثار غضبهم وأبعد تركيا تماما عن أحلامها بالانضمام للاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير نشرته الإنتربريتر من قبل مركز أبحاث معهد لوي.

طرد الوزير التركي

في عام 2017 رفض الهولنديون السماح لوزير الخارجية التركي بالهبوط في البلاد وطرده. وكان كلاهما يحاولان معالجة مسيرات للاستفتاء التركي على توسيع السلطات الرئاسية.

كما أغلقت النمسا عددا من المساجد التي تمولها تركيا وطردت العديد من الأئمة الأتراك الذين تدعي أنهم كانوا يستوردون المثل القومية التركية.

المجال الأمني

ساهمت الحركات السياسة في المجال الأمني لإردوغان، على زيادة الخلاف والصدع بينه وبين الاتحاد الأوروبي.

ففي العام الماضي كان هناك شراء لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400 الذي بنته روسيا، والذي أدى إلى حظر مبيعات الجيل القادم من مقاتلات F-35. وقالت واشنطن منذ ذلك الحين إن الطائرات المخصصة لتركيا ستشتريها القوات الجوية الأمريكية بدلاً من ذلك.

كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضًا حدًا لمبيعات الأسلحة إلى تركيا بعد التوغل العسكري لأنقرة في شمال سورية.

فرنسا

تصاعدت التوترات بين فرنسا وتركيا منذ شهور، وفي يناير من هذا العام وعدت فرنسا بدعم بحري لمساعدة اليونان في مواجهة مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولكن في الشهر الماضي، وقع أخطر حادث بين البلدين عندما سعت سفينة فرنسية كانت جزءًا من مهمة بحرية تابعة للناتو في البحر المتوسط ​​لتفتيش سفينة مسجلة في تنزانيا، تعتقد أنها كانت تهرب أسلحة إلى ليبيا. وكانت ترافقها سفن تابعة للبحرية التركية، التي أعلنت أن السفينة كانت تحمل إمدادات إنسانية، والتي ادعى الفرنسيون أنها حذرتها بشدة من سفينتها، تم تبادل الإهانات العلنية وإجراء تحقيق في الناتو، ولم يتم الكشف عن نتائجه.

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جو بايدن

ينبغي على إردوغان أن يتوقع المزيد من التراجع من إدارة بايدن، التي ستكون متعددة الأطراف بشكل غريزي وأكثر استعدادًا لرفض سياسات أنقرة الخارجية الأحادية.

فقد اختبر بايدن أسلوب قيادة إردوغان، بصفته نائبًا للرئيس، بما في ذلك تعرضه للتجاهل عندما زار تركيا في عام 2016.

ولكن في تغريدة العام الماضي، انتقد بايدن نهج ترمب تجاه التدخل التركي في سورية، وإذا كانت التغريدات تعتبر مؤشرا على النية السياسية - التي يبدو أنها الوسيلة المفضلة في هذه الأيام لإعلان السياسة - فقد تجد تركيا صعوبة في إدراك طموحاتها الإقليمية، إذا كان هناك تغيير في الموقف تجاه وحدة التحالف من إدارة جديدة في واشنطن.

- رفض الهولنديون السماح لوزير الخارجية التركي بالهبوط في البلاد

- أغلقت النمسا عددا من المساجد التي تمولها تركيا

- طردت العديد من الأئمة الأتراك الذين تدعي أنهم كانوا يستوردون المثل القومية التركية.

- وضع الاتحاد الأوروبي حدًا لمبيعات الأسلحة إلى تركيا بعد التوغل العسكري لأنقرة في شمال سورية.

- وعدت فرنسا بدعم بحري لمساعدة اليونان في مواجهة مع تركيا.