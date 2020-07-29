مقتل ثلاثة مهاجرين على الساحل الليبي

وجاء في بيان «تدين المفوضية العليا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وتطالب بفتح تحقيق عاجل إثر إطلاق النار عند نقطة إنزال الخمس في ليبيا، الليلة الماضية، بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق».
وأوضح البيان أن إطلاق النار حصل بعد إنزال أكثر من سبعين شخصا.
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