زعيم طالبان يتهم واشنطن بتعطيل عملية السلام

دعا زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده الولايات المتحدة إلى احترام اتفاقها مع الحركة المتمردة، متهماً الأمريكيين بتعريض عملية السلام في أفغانستان للخطر، وخصوصاً عبر شن ضربات جوية. وقال هيبة الله أخوند زاده في رسالة بمناسبة عيد الأضحى: «إن الهجمات بطائرات بدون طيار والتفجيرات والغارات والقصف المدفعي لأسباب لا مبرر لها لا تخدم مصلحة أحد، ولا تساعد في كسب الحرب. بل على العكس، فإن هذه الأعمال تأتي بنتائج عكسية». ويندر أن تصدر رسالة عن زعيم طالبان الذي تولى قيادة الحركة عام 2016.
كما أوقفت حركة طالبان هجومها ضد القوات الدولية، لكنها كثفت هجماتها ضد القوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد.
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