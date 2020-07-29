العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للأتراك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعليق العمل بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى العراق عبر المنافذ الحدودية دون اللجوء إلى مراجعة مقر القنصلية أو سفارتها في بغداد.

أوضح بيان للوزارة «يحرص العراق أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات، وقد كان العراق قد أبرم مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع جمهوريّة تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة (تأشيرة) الدُخُول في المنافذ الحدودية من دون أن يراجِع للسفارة أو القنصليّة المعنيّة، وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين، إلا أنّ الجانب التركيّ أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته، لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل».