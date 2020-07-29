الحضرمي: تلاعب الحوثي بملف الوقود ابتزاز سياسي

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني في اليمن وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الذي سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وأنشطة العمل الإنساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، إذا لم يتدارك الوضع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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