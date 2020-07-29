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الحضرمي: تلاعب الحوثي بملف الوقود ابتزاز سياسي

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ذكر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في التلاعب بملف المشتقات النفطية واختلاق أزمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، هدفه الرئيس هو خلط الأوراق وممارسة الابتزاز السياسي. مشيرا خلال لقائه في الرياض منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى سطو ميليشيا الحوثي على ما تم إيداعه من موارد مالية من عائدات رسوم الوقود تفوق أربعين مليار ريال، من فرع البنك المركزي في الحديدة، في غرب البلاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني في اليمن وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الذي سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وأنشطة العمل الإنساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، إذا لم يتدارك الوضع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


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