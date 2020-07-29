واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأبدت الولايات المتحدة أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام بين الأطراف سريعا. وفي هذا الشأن قال سفير الولايات المتحدة في كابول روس ويلسون عبر تويتر: “أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام”. وأضاف في تغريدته: “أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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