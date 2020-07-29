الصين تدعو إلى “تواصل عقلاني” مع الولايات المتحدة

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ندد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم الثلاثاء، بتسبب الولايات المتحدة “بمواجهة بشكل متهور”، بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى “تواصل عقلاني” بين القوتين.
وحذّر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “قد تسقط في هاوية المواجهة”، داعيا المجتمع الدولي الى مقاومة “أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة”.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، إذ أمرت القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها، يوم الاثنين، ردا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.