كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنس كانت: "أردوغان" يقود تركيا كزعيم للمافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أنس كانتر، لاعب كرة السلة التركي من فلوريدا، إن أردوغان يستغل الدين والإعلام في الدعاية السياسية، وتحويل آيا صوفغيا لمسجد الكثير من قادة العالم وعلماء الدين أدانوا ذلك، وعلينا أن نكون أكثر حظر واحترام للأديان والثقافات الأخرى.

وأضاف "كانتر"، خلال حواره عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة انتشار جائحة كورونا، قررت الحكومة التركية إطلاق سراح جميع المهربين وتجار المخدرات ومغتصبين النساء والمجرمين، وقرروا الإبقاء على حبس الصحفيين والسياسيين المعتقلين في السجون، وهذا سبب إطلاقه حملة "أنتم أملنا" لإطلاق سراح الأبرياء الموجودين بالسجون التركية.

وأكد لاعب كرة السلة التركي، أن أردوغان بدأ يفقد سلطته بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول وأنقرة وأزمير، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التقرير تشير لوجود علاقة بين أردوغان وصهره والتنظيمات الإرهابية وأنه يساعد التنظيمات الإرهابية كداعش، وعلى أوروبا والولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات ضده وتفرض عليه عقوبات، مشددًا على أن أردوغان يقود تركيا كزعيم للمافيا، ولا توجد أي سلطة تعارضه.

وتابع، أن عمل أردوغان مع التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط يجعل تركيا تبدو سيئة.

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قال أنس كانتر، لاعب كرة السلة التركي من فلوريد، إنه عندما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهتلر هذا الزمان، كان لا يتحدث عن المحرقة التي حدثت لليهود وهي أسوء شيء في تاريخ، وإنما يتحدث عن نظام أردوغان الذي ينتهك حقوق الإنسان ويتعامل بعنصرية، ولديه نظام قمعي يعادي الأكراد في تركيا ويضطهد العديد من الأكراد في سوريا، ويضطهد المعلمين والصحفيين وأي شخص يعارضه فأردوغان ديكتاتور قاسي ويجب أن نتعقبه، وتركيا البلد الأول في العالم الآن التي لا يوجد بها حرية صحافة وتضطهد الصحفيين والسياسيين، وهناك العديد من النساء في السجون، وهناك العديد من التقارير والمنظمات تتحدث عن أن هؤلاء النساء يغتصبوا في السجون التركية.

وأضاف "كانتر"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن والده كان استاذ جامعي، وشقيقته درست لـ 6 أعوام بكلية الطب وعاطلة عن العمل، وشقيقه لا يجد وظيفه حتى الآن لكونهم يحملوا نفس اسمه، وكان عليهم أن يتبرأوا مني، وكان هذا أصعب يوم في حياته حينما تم الضغط على أسرته ليتبروأ منه، ولكن الشرطة لم تصدقهم واقتحموا منزلهم للتأكد من وجود وسيلة للتواصل معه، ولكن أمريكا ضغطت على أردوغان لإطلاق سراحهم، وفي الشهر الماضي تم إطلاق سراح والده بعد 7 سنوات من محاكمته.

وتابع، أنه يتحدث عن حرية التعبير وحرية الديانة وحقوق الإنسان وهذا سبب إلغاء جواز سفره، ووضع اسمه على قائمة المطلوبين لدى الانتربول، وهو لا يستطيع التحرك من أمريكا لأي بلد أخرى إلا إذا حصلت على الجنسية الأمريكية، وأنا وفتح الله جولن ليس لدينا جواز سفر أمريكي، ولذا نشعر أن أمريكا لن تسلمنا لتركيا لأننا لم نرتكب أي جريمة، والشيء الوحيد الذي نحاول أن نقوم به هو جلب السلام لأمريكا.