كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نهب قنصلية فنزويلا في العاصمة الكولومبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكت فنزويلا الثلاثاء، لكولومبيا من نهب قنصليتها في بوغوتا، التي أُغلقت بعد أن قطعت كاراكاس العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في فبراير 2019.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "إل تيمبو" أثاثاً محطماً، وزجاجاً مهشماً، وأوراقاً على الأرض ونفايات متناثرة داخل القنصلية، التي تردد أن غرباء دخلوها.

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وقالت الحكومة في بيان نشره وزير الخارجية خورخي أرييزا عبر موقع تويتر، إن فنزويلا ستحمل كولومبيا مسؤولية "فقدان أو انتهاك قواعد الحفاظ على المنقولات وغرف المحفوظات والوثائق".

واتهمت كاراكاس بوغوتا بعدم احترام التزامها الدولي بحماية القنصلية.

يذكر أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قطعت علاقاتها مع كولومبيا، بعد أن اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.