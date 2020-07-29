كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يمنح شركة كاميرات عشرات الملايين لإنتاج لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من أمس الاثنين، أن إدارته منحت شركة "فوجي فيلم" عقدًا قيمته 265 مليون دولار لتوسيع القدرة التصنيعية للقاح فيروس كورونا داخل البلاد.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال ترامب إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية منحت العقد إلى وحدة الابتكار التابعة لمركز الأبحاث المملوك للشركة المنتجة للكاميرات وأدوات التصوير في تكساس.

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وأعلن ذلك في مركز الابتكار للعمليات الحيوية التابع للشركة في كارولينا الشمالية، حيث تقوم "فوجي" بتصنيع "مادة دوائية ضخمة" للقاح فيروس كورونا الذي تعمل عليه شركة "نوفافاكس"، والتي حصلت على 1.6 مليار دولار من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في تطوير اللقاح.

وحذر مسؤولو الصحة مرارًا وتكرارًا من أنه حتى بعد العثور على لقاح آمن وفعال مع البشر، فإن تصنيع وتوزيع الجرعات سيشكل عقبة أخرى ويستغرق وقتًا طويلًا.

قام مصنعو اللقاحات بتكثيف تصنيع الجرعات وتعزيز القدرة الإنتاجية، قبل أن يعلموا حتى ما إذا كانت اللقاحات آمنة وفعالة، بهدف تقليل الوقت الذي سيستغرقه تطعيم الناس.