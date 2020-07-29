كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيل جيتس ينتقد نظام الاختبارات للكشف عن كورونا بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، نظام الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، واصفا اياه بأنه "غير مجد" بسبب الوقت الذي يستغرقه الحصول على النتائج.

وقال "جيتس" في حديث لقناة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء: "الآن عندما تنتظرون أكثر من 3 أيام وأحيانا أسبوعا للحصول على نتائج الاختبار، لا يجب أن يدفع أحد أموالا مقابل ذلك، ولا دولارا واحدا. هذا جنون".

وتابع: "يجب أن تحصلوا عليها بأسرع ما يمكن لكي يغير المصابون تصرفاتهم ولا ينقلوا الفيروس إلى الآخرين".

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ووصف "جيتس" نظام الاختبارات في الولايات المتحدة بأنه "ضياع غير مجدي للوقت وإهدار الأموال".

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الخيرية التي يترأسها بيل غيتس تراعي الجهود لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأعرب "جيتس" عن قناعته بأن مجموعة الأدوية والعقاقير التي ستكون متوفرة حتى نهاية العام ستسمح بتقليص معدلات الوفيات بسبب الفيروس.

يذكر أن هناك نحو 4.3 مليون مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتم تسجيل أكثر من 148 ألف وفاة جراء الفيروس في البلاد. وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات.