كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأكيد إصابة 65 مهاجرا تم إنقاذهم أمام مالطا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة في مالطا، أن 65 مهاجرًا من مجموعة تضم 94 شخصًا، تم إنقاذهم في البحر يوم أمس الاثنين، مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن 85 من المهاجرين خضعوا للفحص حتى الآن، بينما ينتظر 9 آخرون نتائج الاختبارات. ولم تقدم مزيدا من المعلومات عن حالتهم الصحية ولا عن جنسياتهم.

وأضافت الوزارة أن "المهاجرين الذين يصلون في قوارب يخضعون على الفور للحجر الصحي لمدة 14 يوما وللفحص. وسيستمر عزل المهاجرين الذين تثبت إصابتهم وسيظل البقية قيد الحجر الصحي والمتابعة".

وتعد هذه أكبر مجموعة منفردة من الحالات الإيجابية التي يجري رصدها على الجزيرة منذ ظهور أول حالة إصابة فيها في 7 مارس الماضي.