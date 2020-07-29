كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 190 إصابة بـ"كوفيد 19"، بالإضافة إلى توثيق 3 حالات وفاة، فيما تماثل شخصان للشفاء.

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة 132 حالة جديدة و58 حالة لمخالطين، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 3017 حالة، منها 2371 حالة لا تزال نشطة، و579 تماثلوا للشفاء، و67 حالة وفاة.

وتشير بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، إلى تسجيل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.