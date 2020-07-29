كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول عراقي: سأصوم ثلاثة أيام لو صرفت الحكومة الرواتب قبل العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، إنه سيصوم ثلاثة أيام في حال صرفت رواتب موظفي الصحة قبل عيد الأضحى.

وكتب في منشور على حسابه في "فيسبوك": "وعدونا باستلام الموظفين رواتبهم قبل العيد، أراهن بصيام ثلاثة ايام من شهر آب اللهّاب إذا حصل ذلك، وإذا حصل قبل يوم الخميس فسأجعلها عشرة"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلن مصرف الرافدين، أمس الأول، عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر يوليو عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقبل ذلك قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "رواتب الموظفين لشهر يوليو في العراق ستتأخر، لعدم وجود سيولة في وزارة المالية".