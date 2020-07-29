شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 54 ألف إصابة و1126 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54,448 إصابة مؤكدة و 1,126 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,280,135 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 147,672 وفاة.

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