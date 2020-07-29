شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 465 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الثلاثاء، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 420 حالة أول أمس الاثنين، قائلة إنه تم تسجيل 39 حالة وفاة مقابل 46 أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس الثلاثاء هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها و4691 حالة وفاة.