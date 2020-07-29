شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 465 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الثلاثاء، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 420 حالة أول أمس الاثنين، قائلة إنه تم تسجيل 39 حالة وفاة مقابل 46 أمس.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس الثلاثاء هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها و4691 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: 465 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.